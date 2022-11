Wenn sich nicht bald etwas ändert, sehen die leitenden Ärzte der Delmenhorster Dialysepraxis Dr. Edward T. Rutayungwa (von links), Dr. Veronika Vahlhaus-Rutayungwa und Dr. Siamak Mina eine finstere Zukunft für die Einrichtung. Foto: Sophie Wehmeyer up-down up-down Ärzte schlagen Alarm Dialysepraxis Delmenhorst: „Ohne Hilfe müssen wir bald zu machen“ Von Sophie Wehmeyer | 23.11.2022, 19:30 Uhr

Für Krankenhäuser und andere Pflegeeinrichtungen ist ein staatliches Hilfspaket in Milliardenhöhe geplant, doch ambulante Praxen sind davon ausgenommen und kämpfen ums weitere Bestehen. So auch die Praxis Nephrologie & Dialyse Delmenhorst an der Wildeshauser Straße, deren Ärzte um die Zukunft der Einrichtung bangen.