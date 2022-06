Die Abschlussklasse 10a der Realschule Holbeinstraße mit Klassenlehrerin Caroline Schäper. FOTO: Florian Mielke up-down up-down Die Schulabgänger im Bild Die Fotos der Abschlussklassen 2022 aus Delmenhorst und Ganderkesee Von Ruben Schiefke-Gloystein | 24.06.2022, 18:34 Uhr

Einen Schritt näher an das Erwachsenenleben sind zahlreiche Schülerinnen und Schüler in Delmenhorst und Ganderkesee gekommen. In diesem Artikel zeigt das dk die Fotos der Absolventen.