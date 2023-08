Während für die meisten Auszubildenden die Lehre Anfang August gestartet ist, läuft die Bewerbungsphase für das kommende Jahr bereits teilweise. Mehr als 300 anerkannte Ausbildungsberufe gibt es den Angaben der Bundesagentur für Arbeit zufolge in Deutschland. Doch welche sind die beliebtesten? Und welchen Ausbildungsberufen gehört die Zukunft? Experten aus der Region klären auf.

Einzelhandel stärkster Ausbildungsberuf an der BBS 1

„Derzeit sind alle Ausbildungsberufe, die an der BBS 1 angeboten werden, sehr gut besucht“, sagt Schulleiterin Katja Mönnig: „In den vergangenen Jahren hat sich der Einzelhandel in Bezug auf die Schülerzahlen als stärkster Bereich etabliert. Am meisten gestiegen sind die Schülerzahlen im Ausbildungsberuf der Steuerfachangestellten.“ An der BBS 2 gehört laut Schulleiter Ulrich Droste unter anderem die Ausbildung zum Elektroniker zu den beliebtesten.

Exakte Zahlen im Berufsranking kann Stefan Bünting, Bildungsleiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) liefern. Im Ausbildungsjahr 2023 nehmen in Delmenhorst demnach Verkäufer (23 neu abgeschlossene Verträge), Kaufleute im Einzelhandel (15) und Kaufleute für Büromanagement (10) die ersten Plätze ein. Im gewerblich-technischen Bereich sind es die Elektroniker für Betriebstechnik (5), Mechatroniker (3) sowie die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, Zerspanungsmechaniker sowie die IT-Systemelektroniker (jeweils 2).

Bei den abgeschlossenen Verträgen im Landkreis Oldenburg führen die Industriekaufleute (29), die Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement (17) sowie die Verkäufer (14) die kaufmännischen Berufe an. Bei den gewerblich-technischen Berufen liegen die Industriemechaniker (21) vor den Elektronikern für Betriebstechnik (11) sowie den Mechatronikern (8).

Immer mehr Abiturienten beginnen eine Ausbildung.

Und wie sieht es in der Zukunft aus? Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung seien die gefragten Berufe der kommenden Jahre Elektroniker, Mechatroniker, Anlagenmechaniker sowie grundsätzlich alle IT-Berufe. Das meint Ulrich Droste. Klar ist aber auch, das hält er fest, dass der Pflegebereich zahlreiche interessante und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Kollegin Katja Mönnig verweist auf die sogenannten Future-Skills, die zukünftig neben der rein fachlichen Qualifizierung stärker berücksichtigt würden. Dazu würden unter anderem „technological skills“, also technische Fähigkeiten zählen.

Mehr Informationen: Berufsmesse größer als Größer als Zeichen Am 8. und 9. September findet in Oldenburg in den Weser-Ems-Hallen die job4u-Messe zur Berufsorientierung statt. Den Angaben zufolge stellen dort mehr als 170 Aussteller verschiedene Berufe vor.

Aufgrund des Fachkräftemangels sind jedoch in vielen Branchen Arbeitskräfte gefragt, meint Stefan Bünting: „In fast allen Bereichen benötigen die Firmen Nachwuchs. Daher sollte man sich bei der Berufswahl die Fragen stellen: ‚Was macht mir Spaß‘ und ‚Wo liegen meine Stärken?‘“

Stefan Bünting: Betriebe setzen auf duale Ausbildung

Derweil gewinnt die duale Ausbildung, also im Betrieb und in der Berufsschule, weiter an Bedeutung. Vor allem für die Betriebe, meint Stefan Bünting von der IHK. Er sagt: „Die Betriebe wollen den Fachkräftemangel mit einer verstärkten Ausbildung abmildern. Doch viele junge Menschen sehen die duale Ausbildung eher als Einbahnstraße, was eindeutig falsch ist. Ich bin überzeugt, dass eine fundierte Ausbildung der beste Schritt ins Berufsleben ist. Sie ist die Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz und eine spätere Karriere.“ Und weiter: „Viele Schulabgänger und deren Eltern denken leider noch immer, dass nur ein Studium der richtige Weg sei, doch auch mit einer berufsbegleitenden Weiterbildung zum Industriemeister oder zur Fachwirtin können Führungspositionen erreicht werden.“

„Insbesondere im Handwerk hat man mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, dabei sind die Karrierechancen hier enorm.“ Ulrich Droste Schulleiter BBS 2

Auch Katja Mönnig von der BBS 1 hebt die Bedeutung dieses Systems hervor: „Gut ausgebildete Arbeits- und Fachkräfte bilden den wichtigsten Produktionsfaktor für den Standort Deutschland und tragen zum sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohlstand bei.“ BBS-2-Schulleiter Ulrich Droste meint: „Die duale Ausbildung wird in den nächsten Jahren sicherlich an Bedeutung gewinnen, da sie durch sichere Arbeitsplätze, eine gute Entlohnung und interessante Technologien eine gute Alternative zu vielen theoretischen Studiengängen ist.“ Allerdings würden die aktuellen Auswahlen der Schülerinnen und Schüler diesen Trend noch nicht erkennen lassen. „Insbesondere im Handwerk hat man mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, dabei sind die Karrierechancen hier enorm“, sagt er.