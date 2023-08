Einschulung 2023 Die Fotos der neuen Erstklässler in Delmenhorst und Ganderkesee Von Eyke Swarovsky | 22.08.2023, 13:15 Uhr | Update vor 1 Std. Die Klasse 1b der Overbergschule Delmenhorst von Klassenlehrerin Bettina Bültermann. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down

Auch in diesem Jahr sind wieder viele Kinder in ihr Schulleben gestartet. An dieser Stelle zeigt das dk die neuen Grundschüler aus Delmenhorst und Ganderkesee. Der Artikel wird fortlaufend mit neuen Fotos aktualisiert.