FOTO: Ilias Subjanto Baker & Baker in Delmenhorst Die größte Donutfabrik Europas Von Ilias Subjanto | 02.06.2022, 19:44 Uhr

Insgesamt 13.000 Donuts laufen pro Stunde über die Fließbänder von Baker & Baker in Delmenhorst– so viel wie nirgendwo anders in Europa. Zum einjährigen Geburtstag kann Verkaufsdirektor Thomas Pusskeiler ein überaus positives Fazit ziehen.