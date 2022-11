Menschen aus der Region sind gespalten: Schalten sie den Fernseher für die WM ein oder lassen sie ihn aus? Foto: Lea Borner up-down up-down Weltmeisterschaft 2022 in Katar Umfrage in Delmenhorst zur Fußball-WM: Vorfreude oder Boykott? Von Lea Borner | 16.11.2022, 06:33 Uhr

Kurz vor Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fragen sich viele immer noch, ob sie die diesjährigen Spiele ansehen oder boykottieren sollen. So sind die Meinungen in der Delmenhorster Innenstadt.