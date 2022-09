Mohammed Nasr (35) wird bis Jahresende schrittweise die Augenarztpraxis an der Bremer Straße übernehmen. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Ärzteversorgung vor Ort Dieser Delmenhorster Augenarzt nimmt noch Patienten auf Von Frederik Grabbe | 02.09.2022, 16:15 Uhr

Der Ärztemangel in Delmenhorst war in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Thema. Jetzt übernimmt der junge Arzt Dr. Mohammed Nasr an der Bremer Straße eine Praxis - und hat noch Kapazitäten frei.