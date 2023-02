Dirk Böhling blickt in der Turbinenhalle in Delmenhorst zurück auf die 70er und 80er Jahre. Foto: Böhling up-down up-down Schauspieler blickt auf eigene Kindheit Dirk Böhling holt die 70er und 80er in die Turbinenhalle in Delmenhorst Von Melanie Hohmann | 13.02.2023, 16:54 Uhr

Erinnern Sie sich noch an den „Bravo“-Starschnitt, die Prilblumen oder die „ZDF-Hitparade“? Dann sind Sie in guter Gesellschaft und kommen bei der Lesung mit Dirk Böhling in der Turbinenhalle in Delmenhorst vermutlich auf einige „Ach ja“-Momente.