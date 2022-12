Mit einem Blick auf die Generalprobe des Krippenspiels der katholischen Kirchengemeinde St. Marien wünschen Verlag, Geschäftsführung, Redaktion, Anzeigenberatung und Kundenservice des Delmenhorster Kreisblatts allen Leserinnen und Lesern, Geschäftspartnern und Kunden ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest!

Viele Termine an Heiligabend

In St. Marien beginnt die Familienmesse mit Krippenspiel am Samstag um 16 Uhr. Weitere Termine an Heiligabend und den Weihnachtstagen mit Krippenfeiern, Christmetten, Andachten, Messen und Gottesdiensten sind der Kirchenseite unserer Printausgabe zu entnehmen. Hinzu kommt das große Weihnachtsjournal mit Geschichten und Gedichten unserer Leser sowie Weihnachtsgrüßen unserer Geschäftspartner.

Die nächste gedruckte dk-Ausgabe erscheint am Dienstag, 27. Dezember, zu gewohnter Stunde (E-Paper schon am Vorabend). Während der Feiertage berichten wir natürlich aktuell auf unserer Internetseite, in unserer News-App und unseren Social-Media-Seiten.