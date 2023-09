Wie sieht es hinter den leuchtenden Fassaden der Fahrgeschäfte aus? Kann man von der Arbeit auf einem Volksfest eigentlich leben? Wie lange dauert es, bis ein Karussell aufgebaut ist?

20 dk-Leserinnen und -Leser können dabei sein

Antworten auf diese und viele andere Fragen erhalten 20 Leserinnen und Leser des Delmenhorster Kreisblatts, wenn sie am Montag, 11. September 2023, die Möglichkeit haben, ab 18 Uhr an einer Backstage-Tour über den Herbst-Kramermarkt in Delmenhorst teilzunehmen. In Kooperation mit den Schaustellern verlost das dk zehn Tickets, die jeweils für einen Gewinner und die jeweilige Begleitperson gelten.

Der Vorstand des Delmenhorster Schautellervereins verspricht während des laufenden Marktbetriebs über rund zwei Stunden interessante Einblicke in das, was sich hinter den Kulissen abspielt. Die Gewinner und ihre Begleitungen dürfen sich außerdem auf einige Kostproben freuen.

Einsendeschluss am 8. September

Um an der Verlosung teilzunehmen, ist lediglich eine E-Mail mit dem Stichwort „Backstage-Tour“ an die Adresse aktionen@dk-online.de nötig. In dieser Mail geben Sie bitte Ihre postalische Anschrift und Telefonnummer an. Einsendeschluss ist Freitag, 8. September, 12 Uhr. Die Gewinner werden am Freitagnachmittag benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Teilnahmebedingungen sind hier zu finden.