Alle Jahre wieder hieß es früher – doch dann kam Corona und der Schlemmerabend der Inkoop-Verbrauchermärkte ging in eine unfreiwillige mehrjährige Pause. 2019 fand er zum bislang letzten Mal statt, um jetzt neu aufzuerstehen. Am Dienstag, 14. November, ist es soweit. An fast 50 Ständen können sich die Besucher dann im Inkoop-Markt an der Oldenburger Straße von 19 bis 22 Uhr kulinarisch verwöhnen lassen.

Das wird geboten

Der Schlemmerabend zeichnet sich durch die Teilnahme zahlreicher Industriepartner des Einzelhandelsunternehmens aus, die allesamt weit mehr als Kostproben bieten. Austern, Fleischgerichte, Cocktails, Süßigkeiten, besondere Weine und vieles mehr können ausgiebig genossen werden. Das Besondere an dieser Veranstaltung: Alles spielt sich direkt zwischen den Regalen im Geschäft ab, wodurch der Schlemmerabend die bei Stammgästen schon als kultig geltende einzigartige Atmosphäre bietet.

Vorverkauf ab 31. August

Für alle, die dabei sein möchte, ist der Donnerstag, 31. August, ein wichtiger Tag. Um 14 Uhr beginnt dann der Vorverkauf für das Ereignis – exklusiv beim Delmenhorster Kreisblatt, Lange Straße 122, das an diesem ersten Verkaufstag bis 16 Uhr geöffnet hat. 400 Karten kommen in den Vorverkauf. Sollten die Tickets nicht am ersten Tag vergriffen sein, werden sie auch an den kommenden Tagen angeboten.

Damit möglichst viele Interessenten in den Genuss der Veranstaltung kommen können, werden pro Person maximal vier Tickets abgegeben. „Wir bemerken schon seit einigen Wochen ein reges Interesse an dem Schlemmerabend“, berichtet Inkoop-Geschäftsführer Bernd Oetken. „Auch das Weinfest haben viele Besucher genutzt, um nach Karten zu fragen.“

Einen Abend lang alles inklusive

Die Teilnahme kostet diesmal 39 Euro und damit zehn Euro mehr als vor vier Jahren. Gesa Oetken, Leiterin für Einkauf und Vertrieb im familiengeführten Unternehmen, begründet dies mit den allgemein stark gestiegenen Preisen für Lebensmittel. „Wir bieten eine hochwertige Veranstaltung, bei der alles inklusive ist“, sagt sie. „Für den Preis ist das immer noch unschlagbar.“