Mit der Tribute-Band „The Cashbags“ kommt am Samstag, 21. Oktober, ab 20 Uhr das Werk und der Spirit der Legende Johnny Cash in Delmenhorst auf die Bühne des Kleinen Hauses zurück.

Zweistündige Show orientiert sich an berühmten Konzerten

Der gebürtige US-Amerikaner Robert Tyson kommt seinem Vorbild dabei so verblüffend nahe, „dass man glaubt, das Original vor sich zu haben“, heißt es in der Ankündigung des Konzertabends. Bereits bei vergangenen Auftritten der Band in Delmenhorst bebte der Boden im Kleinen Haus.

Die mit Liebe zum Detail konzipierte Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an berühmten Konzerten des Vorbilds. Sie liefert der Mitteilung nach originalgetreu alle Klassiker von „I Walk the Line“, über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ im Rahmen einer gut zweistündigen Live-Show.

The Cashbags waren bereits mehrfach in Delmenhorst zu Gast.

Karten ab 29 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0531 346372, per E-Mail an tickets@paulis.de sowie unter www.paulis.de erhältlich.

dk verlost 2x2 Tickets

Das Delmenhorster Kreisblatt verlost 2x2 Tickets für den Johnny-Cash-Abend im Kleinen Haus. Wer gewinnen möchte, schreibt einfach bis Mittwoch, 18. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „The Cashbags“ und seinen vollständigen Kontaktdaten inklusive Telefonnummer an aktionen@dk-online.de. Die Gewinner werden im Anschluss telefonisch benachrichtigt. Teilnahmebedingungen unter https://mein.dk-online.de/teilnahmebedingungen/teilnahmebedingungen-gewinnspiele-allgemein

