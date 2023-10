Neubau am Delme Klinikum (DKD) Das ist der Stand auf Delmenhorsts größter Baustelle Von Marco Julius | 05.10.2023, 20:15 Uhr Die Kräne sind ein weithin sichtbares Zeichen: Der Neubau des DKD wächst. Foto: Marco Julius up-down up-down

Die aktuell größte Baustelle der Stadt befindet sich in Deichhorst: Das neue Delme Klinikum Delmenhorst, das 2027 in dem Neubau starten wird, wächst derzeit in die Höhe. Ein Überblick.