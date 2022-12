Aus der Baugrube am DKD-Neubau ragen seit dieser Woche drei große Kräne. Foto: Marco Julius up-down up-down DKD-Neubau geht in nächste Bauphase Rohbau des Delmenhorster Klinikums kann jetzt in die Höhe wachsen Von Marco Julius | 14.12.2022, 16:55 Uhr

Drei große Kräne ragen jetzt an der Wildeshauser Straße in Delmenhorst in die Höhe. Sie sind das sichtbare Zeichen dafür, dass der Rohbau des neuen Delme Klinikums Delmenhorst starten kann.