Zunächst werden rund 11.000 Paneele auf allen dafür geeigneten Dachflächen am Standort Delmenhorst ausgestattet. Foto: Gerflor up-down up-down 20.000 Photovoltaik-Panels DLW in Delmenhorst baut Mega-Solarpark für die Linoleumproduktion Von Michael Korn | 21.12.2022, 15:19 Uhr

Der Mutterkonzern Gerflor investiert in eine riesige Fotovoltaikanlage am DLW-Standort in Delmenhorst. Nach Fertigstellung in 2023 wird der gesamte Strombedarf des Produktionsprozesses mit Ökostrom gedeckt.