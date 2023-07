Der Döner Kebap gehört zu den beliebtesten Schnellgerichten in Deutschland. In Delmenhorst gibt es über ein Dutzend Anbieter. Foto: imago images / CHROMORANGE up-down up-down Google-Bewertungen in der Gastronomie Delmenhorst, die Stadt der (guten) Döner: Hier gibt es den beliebtesten Kebab Von Sebastian Hanke | 12.07.2023, 12:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Döner spiegelt die kulturelle Vielfalt in Delmenhorst wider. Buden, in denen man den Kebab bekommt, gibt es an vielen Ecken in der Stadt. Das sollen laut Google-Bewertungen die beliebtesten sein.