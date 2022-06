Bei dem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde einer der Insassen verletzt (Symbolfoto). FOTO: imago images/U. J. Alexander up-down up-down Eine Person verletzt Doppelter Totalschaden bei Verkehrsunfall in Delmenhorst Von Ruben Schiefke-Gloystein | 27.06.2022, 15:49 Uhr

An der Mühlenstraße kam es am Montag zu einem seitlichen Zusammenprall zweier Autos. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Eine Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.