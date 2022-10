Noch wirbt die Schaufenster-Beklebung an der Langen Straße 121 für die Idee eines Pop-up-Stores, parallel ziehen schon drei Mieter ein. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Eröffnung am 5. November Drei Geschäftsideen unter einem Dach in neuem Delmenhorster Pop-up-Store Von Thomas Breuer | 28.10.2022, 19:36 Uhr

In der Innenstadt geht ein zunächst auf Zeit angelegtes neues Ladenkonzept an den Start. Ein Mieter-Trio teilt sich die Räumlichkeiten an der Langen Straße 121. Der Wunsch, mit Kunden in den direkten Kontakt zu kommen, verbindet die Beteiligten.