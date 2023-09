Nicht mehr viel zu streiten haben sich am Dienstag Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Drogen-Prozess gegen einen geständigen 37-jährigen ehemaligen Delmenhorster und heutigen Elsflether gemusst: Bereits am ersten Verhandlungstag hatten sich alle Prozessbeteiligten auf ein ungefähres Strafmaß geeinigt, gemäß Plädoyers und Entscheidung waren am Ende alle auch noch für den ganz unteren Rand dieses ausgehandelten Strafrahmens: dreieinhalb Jahre Gefängnis.

Im Gegenzug der Einigung hatte der Mann zugegeben, mit verschiedensten Drogen in relativ großen Mengen gehandelt zu haben – auch in Delmenhorst. Zu den neun angeklagten Fällen gehören vollzogene oder geplante Verkäufe und Vermittlung von insgesamt rund sechseinhalb Kilo Marihuana, der Betrieb von zwei Marihuanapflanzen-Plantagen in Delmenhorst und Elsfleth sowie die Verkäufe von 300 Gramm Kokain, einem Kilo Amphetamin und 300 Ecstasy-Tabletten.

Staatsanwaltschaft wollte erst höhere Strafe

Angesichts der Mengen war die Staatsanwaltschaft im Vorstadium der Hauptverhandlung auf eine höhere Strafe aus, ließ sich aber dann zur Einigung überreden, auch weil der einst schwer drogen- und tablettenabhängige Angeklagte seit dem Auffliegen der Taten am 1. Juni 2020 offenbar sein Leben geändert hat: mit Job und funktionierender Beziehung. Neue Straftaten seitdem sind der Justiz nicht bekannt. Der Mann wird sich zwar noch in einem Drogenprozess in Osnabrück verantworten müssen, die dort auszusprechende Gesamtstrafe wird sich aber wohl höchstens geringfügig nach oben verändern.

In einigen Fällen hatte der 37-Jährige mutmaßlich größere Mengen Drogen für Personen, die er zum Teil nie gesehen hatte, über sein angeblich abhörsicheres aber 2020 doch von französischen Ermittlern geknacktes „Encrochat“-Mobiltelefon nur vermittelt. In zwei Fällen wurde er deswegen wegen Beihilfe zum Drogenhandel und dreimal wegen Handeltreibens selbst verurteilt. Vier Fälle stellte das Gericht ein. Sie waren schwerer beweisbar und hätten die Strafe auch bei Verurteilung kaum erhöht.