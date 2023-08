Als vor dreieinhalb Jahren die Corona-Krise in Deutschland ausgebrochen ist, gehörten auch leergefegte Verkaufsregale in Supermärkten und Drogerien zum neuen Alltag. Besonders gefragt waren damals unter anderem Desinfektionsmittel und Toilettenpapier. Schaut man sich dieser Tage in Drogerie-Märkten in Delmenhorst um, fühlt man sich als Kunde ein kleines bisschen an die Ausnahmezustände von 2020 erinnert. Absolute Mangelware sind heute aber keine Hygiene-Artikel, sondern Mückenschutzsprays wie von Autan. „Die Nachfrage ist derzeit außergewöhnlich hoch“, bestätigt eine DM-Mitarbeiterin an der Seestraße 5.

Leere Regale auch bei Rossmann am Donnerstag

Die besonders hohe Nachfrage in der Hasporter Filiale ist kein Einzelfall in der Stadt – und ein weiterer Beleg dafür, dass momentan auffallend viele Mücken in Delmenhorst zustechen und die Menschen vor allem im Freien nerven. Auch in der City beim Rossmann an der Langen Straße 16-18 standen Kunden am Donnerstagnachmittag, 24. August, vor verwaisten Verkaufsregalen. Mittlerweile sollen die Produkte nach Angaben aus dem Kundenservice von Freitagmittag, 25. August, dort wieder verfügbar sein. Wie lange das noch zutrifft, scheint angesichts des Kaufverhaltens aber fraglich.

So ist aus der DM-Filiale in Hasport zwar zu hören, dass die Drogerie dreimal pro Woche mit neuer Ware beliefert wird. Doch diese sei dann auch schnell wieder vergriffen. „Eine so hohe Nachfrage an Mückenschutzspray habe ich noch nie erlebt“, berichtet die Angestellte des DM-Marktes am Zurbrüggen-Center.

Jeder zweite Kunde fragt nach Mückenschutz

Ähnliche Eindrücke nimmt man in der Pluspunkt-Apotheke (Lange Straße 108) in der Delmenhorster Innenstadt wahr. Auch hier sei die Nachfrage außergewöhnlich hoch. Die neue Inhaberin Jasmina Zahirovic erzählt, dass sich jeder zweite Kunde für Schutz gegen Mücken interessiert. Im Angebot habe man Fenistil Gel gegen Stiche und das im Verhältnis zu Autan wesentlich teurere Anti-Brumm-Spray. Beim DM in Hasport hat die Kundschaft inzwischen ihr Kaufverhalten der Situation angepasst. So würden einige jetzt zum Beispiel auf ätherische Öle setzen, um die lästigen Mücken zu vertreiben.