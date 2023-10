Sie tun es wieder. Sie können es nicht lassen. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Am kommenden Samstag, 14. Oktober, laden Pfarrer Thomas Meyer und Schauspieler Johannes Mitternacht noch einmal zur „Nörglertour“ ein. Die Veranstaltung, die Teil der Citykirchenarbeit ist, beginnt um 14 Uhr. Ein letztes Mal, so sagt es Meyer, will das Duo sich auf den Weg machen, um einen besonderen Blick auf Delmenhorst zu werfen.

Mehr Resonanz als gedacht

Die Veranstaltung, ein Projekt in der Stadt für die Stadt, 2018 das erste Mal angeboten als alternative Stadtführung, war eigentlich nur für einen Termin, gegebenenfalls noch einen Wiederholungstermin konzipiert und angedacht, blickt Meyer zurück. „Aufgrund der stets hohen Nachfrage sind daraus 15 ,Nörglertouren‘ über die Jahre geworden, wobei 2020 und 2021 wegen Corona fast keine Führungen möglich waren“, sagt der Kirchenmann.

Schöne Seiten zeigen

Um die 500 Menschen, so rechnet er vor, haben an den Führungen teilgenommen, also 33 im Schnitt, „was für eine Stadtführung ein sehr gutes Ergebnis ist“. Die „Nörglertouren“, die mit dem Nörgeln beginnen, aber letztendlich die schönen und liebevollen Seiten der Stadt aufzeigen wollen, sind in der örtlichen Presse und sogar im Regionalfernsehen in Bremen und Niedersachsen auf Interesse gestoßen.

Comeback mit neuer Tour?

„Aber nun haben sich die Themen zum Teil überholt, das Nörgeln der Delmenhorster über ihre Stadt an sich, wen wundert es, grundsätzlich nicht“, sagt Meyer. Mit nichts zufrieden sein und daher ständig mürrisch und kleinlich Kritik üben: Das ist vielen Delmenhorstern eben nicht wesensfremd. „Nörgeln an dem, was in ihrer Heimatstadt getan oder nicht getan wird, scheint eine Spezialität der Delmenhorster zu sein. Nörgeln sie nicht, fehlt ihnen etwas, da hat die Corona-Zeit nichts geändert“, hat das Duo beobachtet.

Deshalb ist von den Protagonisten angedacht, eine neue Tour mit neuen Themen zu entwickeln. „Aber zunächst gibt es eine kreative Pause“, sagt Meyer. Und eben eine letzte Gelegenheit, noch einmal zuzuhören, wie Meyer und Mitternacht – beide im wirklichen Leben weit entfernt von einem Griesgram – vor sich hin nörgeln.

Jetzt anmelden

Die Anmeldung für die letzte „Nörglertour“ erfolgt telefonisch über das Kirchenbüro unter 04221 12640. Die Teilnahme ist wieder kostenlos, um Spenden wird gebeten. Startpunkt der Führung ist das Burgmodell neben dem Graftwerk.