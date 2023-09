Der Name ist Programm: E-Scooter Delmenhorst. So heißt das Geschäft, das am Freitagvormittag offiziell an der Syker Straße 66 eröffnet hat. Steffen Bertram verkauft hier nicht nur die mit Elektromotoren betriebenen Roller, er repariert sie auch. „Mit unserem Angebot haben wir in Delmenhorst und Umgebung so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Bertram.

Der 27-Jährige ist gelernter KFZ-Mechatroniker und arbeitet im familiären Betrieb. Bertrams Fahrzeugtechnik liegt nur wenige Hundert Meter entfernt an der Bremer Straße. Dort haben die Delmenhorster schon vor Jahren eine Marktlücke für sich erkannt: die Reparatur von E-Scootern. „Damals kamen die ersten Kunden zu uns in die Werkstatt und haben uns gefragt, ob wir auch sowas machen“, erinnert sich Steffen Bertram. Und schnell sollte aus ein paar lockeren Anfragen ein neues Geschäftsmodell entstehen.

E-Scooter als Erfolgsmodell in Delmenhorst

Mittlerweile sorgen die Bertrams nicht nur dafür, dass kaputte E-Scooter wieder flott gemacht werden, sie vertreiben sie auch erfolgreich. Anfang 2023 nutzte der Familienbetrieb dafür noch den Eingangsbereich seiner Werkstatt. Inzwischen hat man das Angebot auf die eigene Verkaufsstelle an der Syker Straße ausgeweitet. Wovon die Bertrams zusätzlich profitieren: In Delmenhorst gibt es bisher keinen von der Stadt geförderten E-Scooter-Verleih, wie beispielsweise in Bremen. Die Konkurrenz in der Region ist überschaubar.

Kooperation mit mehreren E-Scooter-Marken

Steffen Bertram schildert, dass die Dinge binnen kürzester Zeit ihren Lauf nahmen. Zunächst habe er über Google nach Händlern gesucht und im kleinen Stil angefangen. Inzwischen kooperiert die Bertram & Söhne Fahrzeugtechnik GbR gleich mit vier Anbietern aus dem E-Roller- und Mobilitätssegment. Das Angebot im neuen Laden in Delmenhorst ist vielfältig. Die herkömmlichen Stand-E-Scooter sind für 600 bis 1400 Euro zu haben. Es gibt aber auch wesentlich teurere Modelle, wie den Einsitzer-E-Roller der Marke SXT. Dafür muss der Kunde stolze 2500 Euro hinblättern. Außerdem führt das Geschäft Mobilitätsroller.

Steffen Betram bei der Reparatur eines E-Scooters Foto: Jonas Altwein

Neben dem Verkauf ist Steffen Bertram auch ordentlich in der kleinen Werkstatt gefordert, die sich im hinteren Teil des Geschäfts an der Syker Straße befindet. Hier schraubt der 27-Jährige fleißig an den Fahrzeugteilen herum. Bereits am Öffnungstag gaben die ersten Kunden hier ihre defekten E-Scooter ab.

Bertram verspricht schnellen Reparatur-Service

Warum viele den Kontakt zu den Delmenhorster KFZ-Experten suchen, wenn es um ihre E-Scooter geht? Bei anderen Händlern, wie Media Markt oder Saturn, müssten die Kunden oft mit längeren Wartezeiten für ihre Reparaturen rechnen, hat Bertram von ihnen gehört. „Wir kriegen es manchmal noch am selben Tag hin. Länger als zwei bis fünf Tage dauert es normalerweise aber nicht“, sagt er. Mit dem neuen Geschäft will Steffen Bertram „erstmal ankommen und die Verkäufe ankurbeln“. Alles Weitere werde sich dann schon zeigen.