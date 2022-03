Die Beleuchtung des Wasserturms wird am Samstag für eine Stunde abgeschaltet. Die Stadt beteiligt sich damit an der weltweiten Aktion „Earth Hour“ - Licht aus für den Klimaschutz. FOTO: Frederik Grabbe Weltweite Aktion „Earth Hour“ Licht aus für den Klimaschutz in Delmenhorst Von Bettina Dogs-Prößler | 26.03.2022, 08:49 Uhr

An diesem Samstag gehen in Delmenhorst für eine Stunde die Lichter aus. Damit beteiligt sich die Delmestadt am weltweiten Aktionstag zum Schutz des Klimas.