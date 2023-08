Hanspeter Teetzmann hat seine berufliche Laufbahn beendet. Er ist in den Ruhestand verabschiedet worden. In Delmenhorst hat er als Direktor über Jahre das Amtsgericht geprägt. Foto: Teetzmann up-down up-down Hanspeter Teetzmann verabschiedet Ehemaliger Direktor des Amtsgerichts Delmenhorst jetzt im Ruhestand Von Marco Julius | 01.08.2023, 11:59 Uhr

Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Hanspeter Teetzmann ist in den Ruhestand verabschiedet worden. In seiner Zeit am Amtsgericht Delmenhorst hat er bleibenden Eindruck hinterlassen.