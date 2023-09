„Kräfte bündeln – Zukunft gemeinsam gestalten“: Unter diesem Motto wurde im Juni 2023 die Verschmelzung der Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok mit der VR Bank Oldenburg Land eG durch die Vertreterinnen und Vertreter beider Banken beschlossen.

Wann findet die letzte Etappe der Fusion statt?

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, steht die rechtliche und technische Zusammenführung zur neuen Volksbank eG Oldenburg-Land Delmenhorst nun unmittelbar bevor: Damit findet von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, die letzte Etappe der Fusion statt. Die Kontonummern/IBAN aller Kunden beider Banken werden nun in einer Bankleitzahl/BIC zusammengeführt.

Einschränkungen bei Kartenzahlung – Vorher mit Bargeld versorgen

„In dieser Zeit wird es zu Einschränkungen an unseren Geldautomaten, im Online-Banking und der Banking-App kommen“, teilt die Volksbank mit. Gleiches gilt für die Nutzung von Geldautomaten anderer Banken und Kartenzahlungen im Einzelhandel. Alle 60.000 Kunden werden schriftlich informiert und gebeten, sich vorab mit ausreichend Bargeld zu versorgen. Zahlungen mit der Kreditkarte sind jedoch jederzeit möglich.

Ab Montag, 11. September, laufe dann alles wieder reibungslos, verspricht die Bank.

Sind die Banken am Freitag der Umstellung erreichbar?

Die Geschäftsstellen der ehemaligen Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok (Düsternort, Hansastraße, Mühlenstraße und Schierbrok) sind aufgrund der technischen Umstellungsarbeiten am Freitag, 8. September, geschlossen. Auch telefonisch ist die Volksbank in Delmenhorst an diesem Tag nicht erreichbar.

Die Geschäftsstellen der ehemaligen VR Bank Oldenburg Land eG sind am Freitag wie gewohnt geöffnet und auch telefonisch erreichbar.

Was ändert sich für Bankkunden?

Die Kunden der ehemaligen Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok erhalten eine neue IBAN. Die Umstellung der Bankverbindungsdaten wird so einfach wie möglich gestaltet. Die bekannten Zahlungspartner werden zentral und kostenfrei über die neuen Kontonummern informiert. Alle Umsätze, die nach der Fusion unter Ihren bisherigen Kontodaten eingehen, werden automatisch auf die neue Kontonummer gebucht. Es besteht kein kurzfristiger Handlungsbedarf.

Für die Kunden der VR Bank Oldenburg Land ändert sich nichts – die Bankverbindung bleibt unverändert bestehen.

Was ist mit den Girocards und Kreditkarten?

Die Girocards und Kreditkarten beider Banken werden nach der technischen Fusion weiterhin uneingeschränkt nutzbar sein (auch mit „altem“ Namenseindruck) und mit Ende der regulären Laufzeit ersetzt. Auch die Geheimzahl und die Zugangsdaten zu Online-Banking und Banking-App bleiben gleich.

Was ist noch zu beachten?

„Erfahrungsgemäß nehmen leider auch Betrüger Bankfusionen regelmäßig zum Anlass, um an persönliche Daten der Bankkunden zu gelangen“, warnt die Bank in der Mitteilung. Die Mitarbeiter der Volksbank rufen niemals Kunden an und fordern diese auf, persönliche Daten, PIN oder TAN am Telefon preiszugeben. Hierzu hat die Bank Sicherheitshinweise zum Schutz vor Phishing und Trojanern auf der Volksbank-Homepage veröffentlicht.