Nach dem Gottesdienst dürfen die Erstklässler mit einem Sprung in den neuen Lebensabschnitt starten. Foto: Lea Borner Abc-Schützen feiern in St. Laurentius-Kirche Neue Delmenhorster Erstklässler springen nach dem Gottesdienst ins Leben Von Lea Borner | 27.08.2022, 19:48 Uhr

Den Tag ihrer Einschulung haben am Samstag in Delmenhorst Hunderte Mädchen und Jungen mit ihren Familien gefeiert. In Hasbergen etwa begann er mit evangelischen Einschulungsgottesdiensten, die Pastor Stephan Meyer-Schürg leitete.