An der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst wurde im September das Projekt Sozialcafé eingeführt. Bereits zu Monatsbeginn startete die neue Arbeitgelegenheit (AGH). „Wir freuen uns, dass neben der seit vielen Jahren laufenden AGH für Frauen zu Ton, Mosaik, Holz & Textiles‘ nun eine weitere Maßnahme an der vhs gestartet ist. Während der Maßnahme erwerben die Teilnehmenden im Sozialcafé die beruflichen Grundlagen des Gastgewerbes“, erklärt Jürgen Beckstette, Geschäftsführer der VHS Delmenhorst.

Maßnahme für Menschen mit Bürgergeldbezug

Arbeitsgelegenheiten würden Menschen mit Bürgergeldbezug bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen. „Diese Maßnahmen sind zusätzlich zum normalen Arbeitsmarkt und nicht gewinnorientiert“, sagt Frank Münkewarf, Geschäftsführer des Jobcenter Delmenhorst. Die Teilnehmenden in den Maßnahmen werden durch eine sozialpädagogische Begleitung und fachliche Anleitung sowie ihre Integrationsfachkraft beim Jobcenter unterstützt. Das Ziel besteht darin, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten oder wiederzugewinnen. AGH werden durch das Jobcenter finanziert.

Sozialcafé soll im November eröffnen

Das Sozialcafé wird voraussichtlich am 1. November in den Räumlichkeiten des ehemaligen Café Chateau auf dem Gelände der Nordwolle eröffnet. Derzeit befinden sich diese jedoch noch in Renovierung, sodass die Teilnehmenden der Maßnahme in der VHS begannen. Hier werden theoretische Grundlagen vermittelt und erste Gerichte hergestellt. Mitarbeiter der VHS testen zurzeit die kleinen Kostproben und freuen sich, bald auch wieder in direkter Nähe ein gastronomisches Angebot vorzufinden.

Im Sozialcafé werden in der Zeit von 10 bis 15 Uhr Kaffeespezialitäten, Frühstück und Mittagessen sowie Kuchen angeboten. „Menschen mit geringem Haushaltseinkommen zahlen einen vergünstigten Preis“, erklärt Beckstette. Derzeit sind noch wenige Plätze für das Sozialcafé frei. Interessierte können sich bei ihrer Integrationsfachkraft im Jobcenter Delmenhorst unter Telefon (04221) 92 42 10 2 oder per E-Mail an jobcenter-delmenhorst@jobcenter-ge.de wenden.