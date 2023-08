Gastronomie in Delmenhorst Mit dem Restaurant El Mariachi hat sich Malek Fuchs einen Traum erfüllt Von Sebastian Hanke | 16.08.2023, 08:30 Uhr Seit 2007 betreibt Malek Fuchs das El Mariachi auf dem Nordwolle-Gelände. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down

Fajitas, Burritos, Enchiladas: Das El Mariachi in Delmenhorst steht für mexikanische Küche. In der ersten Folge der Serie „Zu Tisch“ gibt Gastronom Malek Fuchs einen Einblick in seine Welt und die Geschichte des Restaurants.