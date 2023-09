Das spanische Restaurant El Toro am Delmenhorster Friesenpark lädt am Samstag, 30. September, zur „Terraza Latina“ ein. Ab 20 Uhr soll laut einer Ankündigung die ultimative Latino-Party starten. Den Angaben zufolge wird die Außenterrasse in eine Tanzfläche umgewandelt werden, auf der die Gäste dann zu Urban Latin Beats, Reggaeton, Dancehall, Moombahton, Afro-Beats, Salsa, Bachata, Merengue und Mambo tanzen können. Für die Tanzwütigen wird am Friesenpark MC Samuel am DJ-Pult entsprechende Musik auflegen.

Große Cocktail-Auswahl

Das El Toro kündigt eine große Cocktail-Auswahl an, darunter Klassiker wie Sex on the Beach, Tequila Sunrise, Mojito, Caipirinha und verschiedene Longdrinks. In der Happy-Hour von 20 bis 22 Uhr kosten Cocktails sechs Euro. Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Mehr Informationen im Internet unter eltoro-delmenhorst.de.