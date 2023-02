Christian Brück (links) und Patrick Baier präsentieren zwei Kreationen für das Frühstück im El Toro und dazu das im Ganzen zwei Kilogramm schwere Landbrot der Bäckerei Becker. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Kooperation in der Gastronomie El Toro und Bäcker Becker kreieren ein anderes Delmenhorster Frühstück Von Thomas Breuer | 06.02.2023, 18:25 Uhr

Was darf ein besonderes Frühstück in der Woche kosten? Beim El Toro wird etwas Neues geboten und schon kommt eine Diskussion in Gang.