Die Schulsiegerinnen und Schulsieger mit der Jury des Vorlesewettbewerbes. (v.l.) Jacqueline Lenz (Buchhändlerin LeseZeichen), Kim Kimberly Ferdyn, Sabrina Ritschewald (Mitglied Geschäftsführung LeseZeichen), Maxim Klippert, Elin Richter, Petra Gerlach (Oberbürgermeisterin Delmenhorst) Foto: Hiltrud Schäpker up-down up-down Finale in Buchhandlung Lesezeichen Elin Richter gewinnt Vorlesewettbewerb in Delmenhorst Von Martina Brünjes | 26.02.2023, 08:26 Uhr

Die Schulsiegerinnen und Schulsieger der Delmenhorster Schulen im Vorlesewettbewerb traten am 16. Februar in der Buchhandlung Lesezeichen gegeneinander an. Jetzt steht die Siegerin fest.