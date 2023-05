Es ist noch nicht lange her, da sind Haupt- und Realschulen den Oberschulen gewichen. Jetzt soll die Entwicklung in Delmenhorst ein Stück weit retour gehen. Foto: dpa up-down up-down „Rückwärtsgewandte Schulentwicklung“ Eltern der Delmenhorster Oberschulen fürchten um Chancengleichheit Von Sonia Voigt | 09.05.2023, 20:15 Uhr

Ein Schritt in Richtung Spaltung statt Integration: So sehen Eltern der beiden Delmenhorster Oberschulen den Vorschlag der Stadtverwaltung, die Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule in eine Real- und eine Hauptschule umzuwandeln.