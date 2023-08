Stadtwerke warnen vor hohem Wasserpreis Emotionale Debatte um geplantes Trinkwasserwerk in Delmenhorst Von Frederik Grabbe | 18.08.2023, 21:38 Uhr Bis zu 90 Besucher haben sich am Freitag im Commedia bei einer Ratsinformationsveranstaltung versammelt. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down

Trinkwasserwerk, ja oder nein? In einer emotionalen Debatte wurde in Delmenhorst über die Trinkwasserversorgung gesprochen. Die Stadtwerke sagen voraus: Der Trinkwasserpreis wird sich deutlich verteuern, sollte ein Neubau in der Graft kommen.