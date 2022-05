Schauspielerin Anahita Müller schlüpfte gleich in 14 verschiedene Rollen. Ihr junges Publikum ging richtig mit. FOTO: Marco Julius Nimmerland-Theaterproduktion begeistert Endlich wieder Theater an Delmenhorster Grundschule Von Marco Julius | 26.05.2022, 14:40 Uhr

In der Grundschule an der Beethovenstraße in Delmenhorst hat es erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder eine Theateraufführung gegeben. Ein großer Spaß für die Kinder.