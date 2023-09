Orientierung bieten, die Wahl der Schulform und der Schule erleichtern, die Schule und ihr Profil vorstellen, Spaß haben in der Gemeinschaft und so eventuell vorhandene Hemmschwellen abbauen, mit diesen Worten umreißt Erika Labinsky, stellvertretende Schulleiterin des Max-Planck-Gymnasiums, das Programm des Entdeckertages am Kleinen Maxe, der jetzt für Grundschulkind und deren Eltern angeboten worden ist. In der Außenstelle des Maxe an der Berliner Straße, dort wo die fünften und sechsten Klassen unterrichtet werden, herrschte ein reges und buntes Treiben.

Beim Entdeckertag am Kleinen Maxe gab es unzählige Mitmach-Angebote. Foto: Marco Julius

Wirklich um Schüler werben muss das Maxe eigentlich nicht, die Schüler strömen dem Gymnasium auch so zu. „Aber Grundschüler und Eltern sollen ein Gefühl dafür bekommen, was sie, entscheiden sie sich für das Maxe, bei uns erwartet“, sagt Labinsky. Sport, Musik, Kunst, MINT und weiteren Bereiche: Im Kleinen Maxe gab es vielfältige Einblicke. Ob Fragen zum pädagogischen Konzept oder zum Ganztagsangebot: Lehrer, aber auch Schüler und der Freundeskreis der Schule haben viel von dem vermitteln können, was im Schulalltag ansteht. Matheolmypiade, Jugend forscht, die Schülerzeitung, die Schulbibliothek, Robotik und Informatik, Basketball und Theater mit Tanz, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, sind an vielen Stationen vorgestellt worden.

Mit Resonanz mehr als zufrieden

Wie steht es um die Begabtenförderung und was bedeutet es, dass das Maxe Europa-Schule ist? Auch diese Fragen wurden vor Ort erörtert. So wurden unter anderem die umfangreichen Austauschangebote präsentiert. Die angehenden Gymnasiasten jedenfalls kosteten die verschiedenen Mitmach-Angebote ausgiebig aus, die Eltern nutzten den Tag für Gespräche mit Lehrkräften, aber auch untereinander. Mit der Resonanz jedenfalls waren Erika Labinsky und ihr Kollegium am Ende des Tages mehr als zufrieden.