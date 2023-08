Was nimmt die dwfg für die Zukunft mit? Erhält der „Tam Tam Summer Jam“ in der Delmenhorster Innenstadt eine Neuauflage? Von Frederik Grabbe | 15.08.2023, 19:35 Uhr Die DJs des Ministeriums für guten Geschmack, Andreas Dittmann (links) und Frank Axonoff, nutzten das Grüne Zimmer in der Fußgängerzone Ende Juni als ihre Bühne - eines der meistbesuchten Events der Summer-Jam-Reihe der dwfg. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down

Die Veranstaltungsreihe um das Grüne Zimmer in der Delmenhorster Innenstadt ist so gut wie beendet. Was nimmt die dwfg für die Zukunft? Wie steht es jetzt mit dem Lärmschutz? Und wird es kommenden Sommer eine weitere Auflage geben?