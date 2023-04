An der Stedinger Straße wird Richtfest gefeiert: In den 1890er Jahren wurde die Gaststätte „Harmonie“ um einen Anbau erweitert. Foto: Privatsammlung Wedekind up-down up-down Delmenhorster Institution Bälle, Boxkämpfe und Beat: Erinnerungen an die Ära der „Harmonie“ Von Dirk Hamm | 29.04.2023, 09:59 Uhr

Mit dem Abriss des „Slattery‘s“-Gebäudes an der Stedinger Straße endet die Geschichte einer Institution in der Delmenhorster Gastronomielandschaft. Erinnerungen werden wach an die Zeit der „Harmonie“.