Nach Tat in Delmenhorst Erschütterte Nachbarschaft nach gewaltsamem Tod einer Seniorin in Deichhorst und | 08.08.2022, 17:29 Uhr Von Sophie Wehmeyer Lea Borner | 08.08.2022, 17:29 Uhr

Der leblose Körper einer 80-Jährigen wurde vergangene Nacht von der Polizei außerhalb ihres Wohnhauses an der Jahnstraße in Delmenhorst geborgen. Ein Tatverdächtiger ist vorläufig in Haft und die Spurensicherung sucht nach Beweisen. Zurück bleiben die erschütterten Nachbarn an der Jahnstraße.