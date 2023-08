Als Engin Erki vor rund vier Jahren das traditionelle Eiscafé Zampolli an der Langen Straße 82 übernommen hat, blieb kein Stein auf dem anderen. Erki hat das Café gründlich modernisiert, hat ihm einen urbanen Anstrich verpasst – und von Anfang an klargemacht, dass das Zampolli mehr sein soll als ein Eiscafé. Klar, Eis gibt es noch immer. Das bleibt auch so. Aber das Angebot hat sich stetig erweitert. Cocktails und Drinks, Antipasti und viele weitere Speisen: das Zampolli ist ab dem Frühstück und bis in den späten Abend ein Treffpunkt.

Happy Hour mit Cocktails und spezielle Speisekarte

Und jetzt will Erki mit einer After-Work-Party nicht nur seinen Gästen Danke sagen, sondern auch allen, die es noch nicht wissen, zeigen, was er mit seinem Team alles leisten kann. Am Mittwoch, 23. August, ist es so weit. Dann steigt ab 18 Uhr die Premiere. Der Eintritt ist frei. Von 20 bis 22 Uhr gibt es eine Happy Hour mit Caipirinha, Lillet Wild Berry und Pina Colada. Dazu, das kündigt Event-Managerin Bianca Schröder an, gibt es eine spezielle Speisekarte mit Pasta und vielen Köstlichkeiten mehr.

Esther Filly: Soul-Röhre mit Herz

Höhepunkt des Abends ist dann der Auftritt von Sängerin Esther Filly. Die Wahl-Delmenhorsterin bezeichnet das Zampolli als ihr zweites Wohnzimmer. Als sie vor rund sieben Jahren nach Delmenhorst zog, hat sie im Eiscafé schnell Freundschaft mit Engin Erki geschlossen. „Immer wieder haben wir darüber gesprochen, dass wir mal was auf die Beine stellen sollten, jetzt ist es so weit“, sagt die Soul-Röhre, die aktuell mit ihren neuen, erstmals deutschsprachigen Singles („Sing mit mir“ und brandneu: „Lass mich sein“) Erfolge feiert. Beim „Red Carpet Award“ in den Niederlanden gilt sie jetzt als eine der Favoritinnen. Sie ist in acht Kategorien nominiert. Im Zampolli will sie ihre ganze Bandbreite präsentieren. Weitere Pläne hat sie auch schon: Sie will sich für den Vorentscheid des ESC bewerben.