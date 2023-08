Sie haben nachgefragt, aber es kam niemand auf ein anderes Fest für den ganzen Stadtteil: als „erstes Stadtteilfest“ richtet deshalb das Awo-Nachbarschaftszentrum in Deichhorst sein erstes Stadtteilfest am kommenden Freitag, 1. September, an. Und dafür sollen alle zusammenfinden – denn es gibt viele neue Gesichter.

Einander kennenlernen und etwas für die Kinder, das waren die großen Wünsche der Anwohner Deichhorsts, erklärt Alina Heim vom Nachbarschaftszentrum, die das Stadtteilfest zusammen mit ihrer Kollegin Svenja Kreideweiß organisiert hat. Außerdem sei seit längerer Zeit ein Flohmarkt gewünscht.

Viele Anwohner beteiligen sich ehrenamtlich

All das vereinen die Organisatorinnen nun in dem Stadtteilfest, das am Freitag, 1. September, zwischen 14 und 18 Uhr auf der Grünfläche zwischen der Alfred-Rethel-Straße und der Beethovenstraße stattfinden soll. Partner der Veranstaltung sind mehrere Grundschulen und Einrichtungen der Stadt Delmenhorst, das Familienzentrum Villa und vor allem Anwohner, die sich ehrenamtlich einbringen, wie Alina Heim betont. Sie würden das Fest vor allem möglich machen.

Großer Wunsch nach einem Fest nach Corona

„Wir sind alle sehr gespannt, wie es werden wird“, sagt Heim. „Nach der Corona-Zeit kam der Gedanke auf, wieder etwas Größeres für alle zu veranstalten.“ Vor allem der Gedanke, dass die vielen unterschiedlichen Menschen im Quartier zusammenkommen sollen, mache das Fest reizvoll. Dazu gehören ältere Menschen aus den anliegenden Seniorenheimen, Gutsituierte, aber auch finanziell Schwächere, die sich oft auch im Nachbarschaftszentrum einfinden. Zu dem Wandel im Stadtteil gehöre es auch, dass sich in den vergangenen Jahren viele Menschen mit Fluchterfahrung angesiedelt haben. Das Fest steht „ganz im Zeichen des Zusammenkommens und des Gemeinschaftsgefühls“, wie es in der Ankündigung heißt.

Picknick-Bereich für mitgebrachtes Essen

Die Besucherinnen und Besucher des Festes erwarten nun – wunschgemäß – einen Flohmarkt sowie ein nachbarschaftliches Picknick. Dafür sei ein extra Bereich eingeplant, an dem man mitgebrachte Speisen und Getränke essen und trinken kann. Jeder soll etwas mitbringen, alle sollen gemeinsam genießen, so der Gedanke. Viele Anwohner hätten bereits angekündigt, für ein Kuchenbuffet zu sorgen. Für Kinder stehen Spielgeräte bereit. „Das Fest verspricht, ein lebendiges Beispiel für den Gemeinschaftsgeist von Deichhorst zu werden und bietet eine hervorragende Plattform zur Vernetzung und zum Austausch“, meinen die Organisatoren des Nachbarschaftsbüros.