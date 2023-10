Der NDR sucht aktuell Künstlerinnen und Künstler, die Deutschland im kommenden Jahr beim „Eurovision Song Contest“ in Schweden vertreten möchten. Da ist natürlich auch Esther Filly, die Soul-Diva aus Delmenhorst, hellhörig geworden. Welcher deutsche Act am 11. Mai 2024 im ESC-Finale tatsächlich in Malmö auf der Bühne steht, entscheidet sich in der Show „Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024“, die das Erste, eurovision.de und die ARD-Mediathek am 16. Februar 2024 live aus Berlin übertragen. Für das deutsche ESC-Finale können sich Sängerinnen, Sänger oder Bands (maximal sechs Personen) aus unterschiedlichsten Genres noch bis Sonntag, 15. Oktober 2023, 23.59 Uhr, ausschließlich auf eurovision.de bewerben – mit oder ohne eigenen Song.

Song auf TikTok

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Esther Filly hat das bereits getan. Ihr Video ist online. Eigens für den ESC hat sie einen Song geschrieben. „All together now“ heißt das Lied, das in die Beine gehen soll und auch eine klare Botschaft hat. „Es wäre ein Traum, diese große Bühne nutzen zu können“, sagt die Sängerin mit der markanten Stimme. Die Delmenhorster Soul-Röhre mit Hang zu Swing und Pop, die sich vielfältig sozial engagiert, singt von dem, was in diesen Zeiten alle brauchen können. Von Liebe und Gemeinsinn. „Keine Macht dem Krieg“ heißt es unter anderem in dem Song, der mit deutschen und englischen Zeilen schnell ins Ohr geht und, so heißt es einer Textzeile, für den „Frieden in allen Ländern“ wirbt. Eine Botschaft, die zum ESC passt.