Änderung greift ab Oktober EWE senkt Strompreise erneut: Was das für Kunden in Delmenhorst bedeutet Von Jonas Altwein | 04.08.2023, 15:01 Uhr Die Kosten für Strom gehen nach unten für EWE-Kunden. Symbolfoto: imago-images/MiS up-down up-down

Der Energieversorger EWE wird die Preise für Strom im Oktober zum dritten Mal in diesem Jahr senken. So profitieren Kunden in Delmenhorst.