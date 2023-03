Auch 14 Jahre nach dem letzten Verkaufstag ist noch immer offen, wann die Hertie-Ruine in der Delmenhorster Innenstadt abgeräumt ist. Foto: Michael Korn up-down up-down Galeria-Karstadt-Kaufhof Aus für Karstadt in Bremen lenkt Blick auf Hertie-Ruine in Delmenhorst Von Michael Korn | 16.03.2023, 12:15 Uhr

Die Innenstadt von Delmenhorst macht seit 2009 durch, was Bremen und Oldenburg bevorsteht: Der Verlust eines Kundenmagneten. So ist die Situation in Delmenhorst.