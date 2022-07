Braune Flecken unter defektem Abwasserrohr: In einer Altpapiertonne wurde Abwasser aufgefangen. FOTO: Frederik Grabbe up-down up-down Ekel an der Wilhelm-Raabe-Straße Fäkalien laufen in Eingang von Hochhaus: Stadt Delmenhorst greift ein Von Frederik Grabbe | 21.07.2022, 13:41 Uhr

Nachdem Abwasser und Fäkalien in einem Hochhaus in den Hausflur tropften, hat die Stadt Delmenhorst eingegriffen. Eine klare Ansage ging an die Eigentümergesellschaft.