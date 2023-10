Auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule müssen sich Radfahrer im Herbst und im Winter den veränderten Sichtverhältnissen anpassen. Denn in der „dunklen Jahreszeit“ ist eine ordnungsgemäße Beleuchtung am Fahrrad das A und O. Die Polizei Delmenhorst erklärt, wie man den Lichtkegel an seinem Drahtesel richtig einstellen kann und was an keinem Fahrrad fehlen sollte.

So muss jedes Fahrrad ausgestattet sein

Grundvoraussetzung für jeden Fahrradfahrer sind ein nach vorne gerichteter Scheinwerfer sowie Rücklicht und Reflektor nach hinten. Ob der Scheinwerfer mit einem Dynamo betrieben wird oder mit Batterien, spielt dabei keine Rolle, sagt Ronja Weser von der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. „Wichtig ist die Sichtbarkeit“, so die Pressesprecherin. Zudem müssen die Leuchten und Reflektoren fest am Fahrrad installiert sein, nicht an der Kleidung des Radlers.

Im Sinne der Straßenzulassungsverordnung (StVZO) sollte die Beleuchtung aber auch noch weitere Merkmale aufweisen, wie Weser ergänzt. So müssen an jedem Reifen mindestens zwei um 180 Grad versetzte Speichenreflektoren („Katzenaugen“) angebracht und beide Pedale mit jeweils zwei Rückstrahlern ausgestattet sein. Alternativ kann man an den Reifen auch auf reflektierende Streifen setzen.

Wie man die Frontbeleuchtung richtig einstellt

Wichtig ist außerdem die richtige Einstellung des Lichtkegels. Denn wenn die Frontscheinwerfer zu hoch ausgerichtet sind, werden möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer geblendet. Und sind sie zu tief, könnte das eigene Sichtfeld im Dunkeln eingeschränkt sein.

Um sein Fahrradlicht optimal einzurichten, gibt es eine bewährte Methode, wie Polizeisprecherin Weser erklärt. So müsse man das Fahrrad etwa fünf Meter vor eine Wand stellen, die mittlere Scheinwerferhöhe ausmessen und an der Wand eine Markierung setzen. Anschließend stellt man die Beleuchtung am Fahrrad ein und richtet den Lichtkegel so aus, dass dieser möglichst mittig die Markierung trifft.

Diese Strafen werden fällig bei Mängeln

Ein fehlendes oder defektes Licht am Fahrrad stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld in Höhe von 20 Euro geahndet werden. Wenn jemand durch die mangelnde Beleuchtung gefährdet wird, kostet dies 25 Euro und falls es deshalb zu einem Unfall kommt, werden 35 Euro fällig.