Marie Wilk von Rund ums Rad hier mit einem Fahrrad der Marke Gazelle. Die Modelle „Arroyo/Grenoble“ gehören zu den gefragtesten. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down E-Bikes weiter stark gefragt Fahrradsaison 2023: Die neuesten Trends und Entwicklungen in Delmenhorst Von Sebastian Hanke | 14.03.2023, 06:33 Uhr

Bald werden viele Menschen wieder erstmals auf ihr Fahrrad steigen. Falls sie ein neues Rad brauchen, müssen sie tiefer in die Tasche greifen. Und so steht es um Lieferengpässe in der Branche.