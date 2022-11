Dank der schnellen Reaktion einer Bewohnerin konnte ein angeblicher Polizist keinen weiteren Schaden anrichten. Symbolfoto: imago images/Marius Bulling up-down up-down Bewohnerin konnte rechtzeitig reagieren Angeblicher Polizist klingelt nachts an Wohnungstür in Delmenhorst Von Melanie Hohmann | 18.11.2022, 13:45 Uhr

Mitten in der Nacht hat ein Mann an einer Haustür an der Feldstraße geklingelt und sich als Polizist ausgegeben. Die Bewohnerin konnte rechtzeitig reagieren. Nun sucht die Polizei nach dem Betrüger.