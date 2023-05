Nomelino Tsalikias (von links), Mama Tzouliana Tsalikias und Papa Jani Tsalikias erfüllen sich einen Traum. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down Neue Gastronomie am Nutzhorn-Center Fastfood auf Griechisch: Imbiss Santorini eröffnet in Delmenhorst Von Sebastian Hanke | 17.05.2023, 08:45 Uhr

Am Nutzhorn-Center ersetzt das Santorini den Atlas Grill. Der Besitzer lebte bis vor kurzem noch in Griechenland und setzt trotzdem auch auf Pizza. Warum das so ist und auf welches Gericht er besonders stolz ist.