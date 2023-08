Beim Ferienangeln am Hasportsee waren alle Teilnehmer erfolgreich. Foto: Michael Köstens up-down up-down Ferienangeln 2023 Ferienaktion: Delmenhorster Jugendliche holen sechs Kilo Fisch aus dem Hasportsee Von Jonas Altwein | 01.08.2023, 08:42 Uhr

Erstmals seit 2019 gab es wieder das Ferienangeln in Delmenhorst. Das Regenwetter spielte den Jugendlichen am Hasportsee dabei in die Karten.