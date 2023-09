Vor dem Landgericht Oldenburg findet demnächst ein Berufungsprozess mit prominenter Beteiligung statt: Der aus mehreren Fernsehformaten bekannte Anwalt Christopher Posch aus Kassel – aktuell regelmäßig in der fiktive Fälle behandelnden Gerichtsshow „Ulrich Wetzel – Das Jugendgericht“ bei RTL zu sehen – hat in einem Strafverfahren gegen eine Entscheidung eines Schöffengerichts des Amtsgerichts Delmenhorst Berufung vor dem Landgericht Oldenburg eingelegt. Sein Mandant war von der ersten Instanz wegen dreifachen Drogenhandels in nicht geringer Menge zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Fernsehtaugliche Story?

Stimmt es, was der 24 Jahre alte Angeklagte aus Delmenhorst behauptet, besäße der Fall tatsächlich das Zeug für eine fernsehtaugliche Story. Denn er sagt, er sei das Opfer eines Betrugs geworden. Nie habe er sich Drogen beschafft, bestellt oder verkauft, versichert er.

Doch das Schöffengericht war in seinem Urteil der Anklage der Staatsanwaltschaft gefolgt, der Angeklagte habe von Oktober 2020 bis März 2021 in drei Fällen im Internet – genauer: im Darknet – Drogen mit sehr hohem Wirkstoffgehalt bestellt und auf dem Postweg auch erhalten, um damit zu handeln. Beim ersten Mal habe der Delmenhorster zehn Gramm Kokain sowie fünf Gramm Amphetamin bestellt, beim zweiten Mal 15 Gramm Kokain und schließlich 25 Gramm Kokain. Bezahlt habe er mit der Kryptowährung Bitcoin – Gesamtvolumen: knapp 2200 Euro. Weil der Angeklagte angegeben hatte, keine dieser Drogen selbst zu konsumieren, müsse, schloss das Gericht, er diese für den Verkauf bestellt haben.

Gericht glaubte Angeklagtem nicht

Nun sagte aber der als Computerfachmann arbeitende Angeklagte im Prozess, er habe damit nichts zu tun. Vielmehr seien etliche seiner Accounts wie sein E-Mailkonto, sein Google-Konto und auch sein Bitcoinkonto gekapert und Daten abgefischt worden. Dass mit diesen Daten Drogen und auch Waren bei Versandhäusern bestellt worden seien, habe er zu lange nicht bemerkt. Alle Pakete seien zu seiner Arbeitsstelle geliefert worden, wo sie der unbekannte Betrüger aus einem Raum, in dem die Post aufbewahrt werde, wohl genommen habe. Den echten Täter vermutete der Angeklagte so in seinem näheren Umfeld: Jeder seiner Kollegen habe Zugang zum Raum.

Einen ersten Prozessversuch hatte das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft abgebrochen. Erst solle die Polizei nachforschen, ob es Anhaltspunkte und Belege für den vom Angeklagten angegebenen Datenmissbrauch gegeben haben könnte. Diese Ermittlung hatte die Polizei bis zur Prozess-Neuauflage beendet. Ergebnis: Tatsächlich seien Accounts des Angeklagten von Unbekannten gekapert worden – allerdings nicht seine Bitcoinkonten. Ohnehin hatte der Staatsanwalt gesagt, er könne nicht glauben, dass dem Angeklagten fünf Monate lang nicht auffalle, dass seine Bitcoins weniger werden. So kam es letztlich zur Verurteilung – mit der sich in einiger Zeit eine Berufungskammer des Landgerichts Oldenburg beschäftigen muss.